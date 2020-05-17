2020-05-17T12:53:30+03:00
Общество

В Новокузнецк прибыли три первых трамвая по программе «Чистый воздух»

Они произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецк прибыли три первых трамвая по программе «Чистый воздух». Фото: Цивилев Live/ InstagramВ Новокузнецк прибыли три первых трамвая по программе «Чистый воздух». Фото: Цивилев Live/ Instagram
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По федеральной программе «Чистый воздух» Новокузнецк получил первые три трамвая. Они произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

В транспорте, который только что прибыл в город, установлены кондиционеры, USB-порты для гаджетов, Wi-Fi. Трамваи оборудованы дополнительным функционалом для маломобильных граждан.

Напомним, что еще в середине апреля стало известно, что Новокузнецк получит 85 автобусов на газомоторном топливе, 15 троллейбусов и 15 трамваев по федеральному проекту «Чистый воздух». На обновление городского общественного транспорта будет направлено порядка двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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