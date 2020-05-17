2020-05-17T15:07:30+03:00
Общество

В Кузбассе задержали серийных веловоров

Злоумышленников не остановили даже противоугонные тросы
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе задержали серийных веловоровВ Кузбассе задержали серийных веловоровФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе полицейские задержали воров, чьей добычей становились велосипеды. При этом владельцев от потери имущества не спасли даже противоугонные тросы.

В Белове к правоохранителям обратились несколько местных жителей с разных районов города. Потерпевшие рассказали о том, что с лестничных площадок в подъездах похищены принадлежащие им велосипеды.

Как выяснилось, двухколесные транспортные средства были пристегнуты к перилам на лестничных пролетах противоугонными тросами, однако оказались механически повреждены злоумышленниками.

В результате розыска были задержаны двое местных жителей 22 и 16 лет. Полицейские выяснили, что в общей сложности злоумышленники украли шесть велосипедов, причинив собственникам ущерб на сумму более 110 тысяч рублей. Транспортные средства подельники продали.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за кражу, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.

-Сотрудники полиции изъяли похищенное у новых владельцев. Часть уже возвращена законным хозяевам, остальное имущество будет передано по завершении следственных действий, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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