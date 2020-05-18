2020-05-18T06:15:11+03:00
Общество

По улицам Междуреченска разгуливал лось

Четвероногого гостя запечатлели очевидцы
Мария КОЛОСОВА
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По улицам Междуреченска разгуливал лось. Фото: Типичный Междуреченск/ vk.comПо улицам Междуреченска разгуливал лось. Фото: Типичный Междуреченск/ vk.com
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В Междуреченске прямо на проезжей части улицы гулял лось. Фотографиями в социальных сетях поделились очевидцы.

Животное было замечено около 5.00 утром в воскресенье, 17 мая. Лесной гость бегал прямо посреди дороги, а потом, видимо испугавшись, убежал на обочину и далее в сторону многоэтажек.

Комментаторы поста к произошедшему отнеслись с юмором: «Лося надо оштрафовать», «Достала его самоизоляция. Красавчик». Другие посчитали случай нормальным, мол, «в лесу, можно сказать, живем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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