18 Май 2020 2020-05-18T03:15:00+03:00

Из-за коронавируса детские летние лагеря в Кузбассе будут принимать только детей-сирот Фото: Евгения ГУСЕВА

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Из-за ситуации с коронавирусом пока не получается организовать массовый летний отдых для всех детей в Кузбассе. До особого распоряжения лагеря будут принимать только детей сирот.

В воскресенье, 17 мая, на сайте правительства Кузбасса было опубликовано очередное распоряжение губернатора по поводу ситуации с коронавирусом в Кузбассе. В нем сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 25 мая, а также регламентируется дальнейшая работа ряда предприятий и организаций.

В частности, до особого распоряжения приостанавливается реализация услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кузбасса. Исключением являются стационарные организации отдыха и оздоровления детей, принимающих для размещения в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-Главам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, руководителям организаций обеспечить работу персонала с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, принимающих для размещения в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU