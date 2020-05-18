Должница из Кузбасса победила кредитора в суде

18 Май 2020 2020-05-18T05:57:10+03:00

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Кредитор из Удмуртии хотел вернуть около 100 тысяч рублей, которые несколько лет назад взяла в долг жительница Кузбасса. Однако суд встал на сторону женщины и отказа в удовлетворении иска.

В конце октября 2012 года жительница Мариинска заключила кредитный договор с ЗАО КБ «Кедр» в размере 100 тысяч рублей и сроком на три года. Процентная ставка оказалась немалой – 22,9 процента. До середины октября 2015 года женщина исправно платила по счетам, но потом лишилась работы и не смогла делать взносы. Последний платеж она сделала 16 октября 2016 года.

Тем временем банк был реорганизован, а долг жительницы Кузбасса перешел сначала одному коллекторскому агентству, а потом другому. При этом должница, как она уверяет, не знала об этом.

В конце января 2020 года, спустя почти три года и три месяца со времени последнего платежа, житель Удмуртии, с которым коллекторское агентство заключило договор, обратился в суд. Чтобы взыскать задолженность. Но оказалось, что трехгодичный срок исковой давности по самому кредитному договору истек еще 31 октября 2018 года, а срок исковой давности по основному долгу, процентам и штрафным санкциям, который исчисляется с момента последней выплаты, истек 18 октября 2019 года.

- В результате Мариинский городской суд пришел к выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности при обращении в суд, что повлекло за собой отказ в его удовлетворении, - сообщает Алексей Бушуев, официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU