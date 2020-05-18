2020-05-18T06:33:04+03:00
Происшествия

Восемь пожарных тушили огонь на балконе в Новокузнецке

Чтобы добраться к источнику возгорания, потребовалась специальная лестница
Екатерина РОМАНОВА
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Восемь пожарных тушили огонь на балконе в НовокузнецкеВосемь пожарных тушили огонь на балконе в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В одной из многоэтажек Заводского района случился пожар – прямо на балконе. Для того, чтобы справиться с возгоранием, пожарным пришлось применять спецлестницу.

О том, что с балкона на втором этаже одной из многоэтажек по улице Климасенко идет дым, очевидцы сообщили в 20.00. на место ЧП тут же выдвинулись восемь человек и три единицы техники. Когда они прибыли на место, с балкона на втором этаже шел дым. Пожарным удалось попасть на балкон по трехколенной лестнице. К счастью, эвакуация жильцов дома не потребовалась.

- В результате пожара на балконе обгорели пол и бывшие в употреблении вещи на площади 1 квадратный метр, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Возгорание было ликвидировано в 20.11.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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