2020-05-18T08:17:59+03:00
Общество

2000 литров поддельной водки обнаружили в кузбасских магазинах

На этот год эта партия контрафакта – самая крупная
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
2000 литров поддельной водки обнаружили в кузбасских магазинах2000 литров поддельной водки обнаружили в кузбасских магазинахФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году самыми популярными товарами среди подделок оказались сигареты и алкоголь. С начала года выявлено более тысячи единиц контрафакта.

В нескольких торговых точках сотрудники таможни обнаружили партию контрафактного алкоголя – самую крупную на сегодняшний день. В 400 пластиковых бутылках объемом по пять литров находился алкоголь, маркированный торговым знаком «Beluga». На подделку указывала не только нестандартная упаковка, но и отсутствие акцизных марок, голографических наклеек. Когда же таможенники отправили правообладателям запрос, те подтвердили, что товар – неоригинальная продукция. Предпринимателю, который торговал ненастоящей «Белугой», грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

- Алкоголь в этом году - самый популярный товар для подделок. На втором месте сигареты, но наряду с ними встречаются и контрафактные обувь, и игрушки, - рассказал Андрей Севостьянов, начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Кемеровской таможни.

Всего с начала года на внутреннем потребительском рынке Кемеровская таможня выявила более 1000 единиц контрафактной продукции. Сумма ущерба, причиненная правообладателям интеллектуальной собственности, составила более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следком прокомментировал убийство матери троих детей в Кузбассе
Центр развития финансовых технологий РСХБ оценил объем данных, которые необходимо будет хранить при переходе АПК на технологии искусственного интеллекта
2000 литров поддельной водки обнаружили в кузбасских магазинах
Названы города с новыми случаями заболевания коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человек
Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке
Восемь пожарных тушили огонь на балконе в Новокузнецке
Должница из Кузбасса победила кредитора в суде
Сергей Цивилев снял ограничения по коронавирусу в нескольких территориях
По улицам Междуреченска разгуливал лось
Из-за коронавируса детские летние лагеря в Кузбассе будут принимать только детей-сирот
В Кузбассе задержали серийных веловоров
В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе
Кузбасские власти рассматривают возможность открыть торговые центры
В Новокузнецк прибыли три первых трамвая по программе «Чистый воздух»
+29 и без осадков будет в Кузбассе в понедельник
Полицейские устанавливают причины ДТП с упавшим в яму автомобилем в Кемерове
В Кузбассе вновь стало расти число жителей в обязательной 14-дневной изоляции
ФСБ и полиция Кузбасса поймали 53-летнюю торговку героином
Сразу 10 человек выздоровели от коронавируса в Кузбассе
Новые заболевшие коронавирусом в Кузбассе выявлены в четырех территориях
У семи пациентов выявили коронавирус в Кузбассе 17 мая
В Кузбассе открыта горячая линия для медиков по вопросам стимулирующих выплат за больных коронавирусом
Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса
В Прокопьевске мужчина украл прожекторы с фасада торгового центра
Спасатели предупредили кузбассовцев запрете на купание
Кузбасским женщинам могут сократить рабочий день