2000 литров поддельной водки обнаружили в кузбасских магазинах

18 Май 2020 2020-05-18T08:17:59+03:00

На этот год эта партия контрафакта – самая крупная

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В 2020 году самыми популярными товарами среди подделок оказались сигареты и алкоголь. С начала года выявлено более тысячи единиц контрафакта.

В нескольких торговых точках сотрудники таможни обнаружили партию контрафактного алкоголя – самую крупную на сегодняшний день. В 400 пластиковых бутылках объемом по пять литров находился алкоголь, маркированный торговым знаком «Beluga». На подделку указывала не только нестандартная упаковка, но и отсутствие акцизных марок, голографических наклеек. Когда же таможенники отправили правообладателям запрос, те подтвердили, что товар – неоригинальная продукция. Предпринимателю, который торговал ненастоящей «Белугой», грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

- Алкоголь в этом году - самый популярный товар для подделок. На втором месте сигареты, но наряду с ними встречаются и контрафактные обувь, и игрушки, - рассказал Андрей Севостьянов, начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Кемеровской таможни.

Всего с начала года на внутреннем потребительском рынке Кемеровская таможня выявила более 1000 единиц контрафактной продукции. Сумма ущерба, причиненная правообладателям интеллектуальной собственности, составила более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU