2020-05-18T08:40:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Центр развития финансовых технологий РСХБ оценил объем данных, которые необходимо будет хранить при переходе АПК на технологии искусственного интеллекта

По оценкам специалистов Банка, для хранения этих данных потребуется более 200 петабайт
Яков КРЫМСКИЙ
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Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка оценил объем данных, которые необходимо будет хранить при переходе всех сельскохозяйственных компаний России на использование технологий AI (искусственного интеллекта).

По оценкам специалистов Банка, для хранения этих данных потребуется более 200 петабайт (петабайт – единица измерения количества информации; 1 петабайт равен 1000 терабайтов), что на порядок выше объема данных, в совокупности хранимого телекоммуникационными операторами и финансовыми учреждениями, и тысячекратно превышает объем электронного хранилища крупнейшей в Европе библиотеки — Российской Государственной Библиотеки (162 терабайта или примерно 3 миллиона цифровых книг).

Расчет основан на данных о поголовье скота и общего фонда пахотных земель России.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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