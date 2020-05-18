Следком прокомментировал убийство матери троих детей в Кузбассе

18 Май 2020 2020-05-18T09:37:07+03:00

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В деревне Камышино Ленинск-Кузнецкого района произошло ЧП. Здесь мужчина убил свою жену, мать троих детей.

О жестокой расправе над супругой очевидцы сообщили в социальных сетях. Соседи рассказали, что погибшей было 24 года, она - мать троих детей. По словам очевидцев, трагедия произошла в воскресенье, 17 мая. Мужчина зашел в сарай, где находилась его супруга, ударил ее ножом. Позже женщина скончалась, а сам злоумышленник покончил с собой. Трое детей остались сиротами.

- Пока мы можем только подтвердить факт убийства. Сейчас на месте преступления работают криминалисты, они должны установить причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU