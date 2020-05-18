Следком прокомментировал убийство матери троих детей в Кузбассе
В деревне Камышино Ленинск-Кузнецкого района произошло ЧП. Здесь мужчина убил свою жену, мать троих детей.
О жестокой расправе над супругой очевидцы сообщили в социальных сетях. Соседи рассказали, что погибшей было 24 года, она - мать троих детей. По словам очевидцев, трагедия произошла в воскресенье, 17 мая. Мужчина зашел в сарай, где находилась его супруга, ударил ее ножом. Позже женщина скончалась, а сам злоумышленник покончил с собой. Трое детей остались сиротами.
- Пока мы можем только подтвердить факт убийства. Сейчас на месте преступления работают криминалисты, они должны установить причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU