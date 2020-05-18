5-летняя новокузнечанка пропала во время самостоятельного шопинга
Бабушка оставила свою внучку без присмотра совсем ненадолго. Но и этого времени хватило, чтобы ребенок пропал.
55-летняя новокузнечанка является опекуном своей 5-летней внучки. Женщине потребовалось ненадолго уйти из дома, и она оставила ребенка под присмотром соседки. Однако та недоглядела за девочкой, и малышка умудрилась уйти из дома. Бабушка и ее соседка безуспешно пытались найти ребенка, однако девочки нигде не было. Тогда женщины обратились за помощью в полицию. Оказалось, что бабушку уже разыскивают.
Как оказалось, девочка не стала никуда убегать, а отправилась по магазинам. В торговом зале одного из них продавцы обратили внимание на одинокого ребенка и, не сумев выяснить, где родители девочки, обратились в полицию.
- Стражи порядка передали ребенка законному представителю и провели с бабушкой профилактическую беседу о необходимости строгого контроля за безопасностью несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Бабушку привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU