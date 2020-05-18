5-летняя новокузнечанка пропала во время самостоятельного шопинга

18 Май 2020 2020-05-18T10:32:05+03:00

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Бабушка оставила свою внучку без присмотра совсем ненадолго. Но и этого времени хватило, чтобы ребенок пропал.

55-летняя новокузнечанка является опекуном своей 5-летней внучки. Женщине потребовалось ненадолго уйти из дома, и она оставила ребенка под присмотром соседки. Однако та недоглядела за девочкой, и малышка умудрилась уйти из дома. Бабушка и ее соседка безуспешно пытались найти ребенка, однако девочки нигде не было. Тогда женщины обратились за помощью в полицию. Оказалось, что бабушку уже разыскивают.

Как оказалось, девочка не стала никуда убегать, а отправилась по магазинам. В торговом зале одного из них продавцы обратили внимание на одинокого ребенка и, не сумев выяснить, где родители девочки, обратились в полицию.

- Стражи порядка передали ребенка законному представителю и провели с бабушкой профилактическую беседу о необходимости строгого контроля за безопасностью несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Бабушку привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU