В Новокузнецке ожидается месячная норма осадков за день

18 Май 2020 2020-05-18T11:28:04+03:00

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Ближайшие дни в Кузбассе будут жаркими – до +30 градусов! А вот с четверга в регион придут дожди. Да такие, что возможно выпадение за сутки практически месячной нормы осадков.

Жара в Кузбассе, слегка разбавленная ветром, в скором времени отступит. Уже на четверг синоптики прогнозируют понижение температуры и дожди. В пятницу дожди и грозы ожидаются на всей территории Кузбасса, но сильнее всего достанется югу. Согласно прогнозу, который дает Гисметео, в последний рабочий день неделе в Новокузнецке выпадет 36,7 миллиметров осадков, а это – почти месячная норма, которая для мая составляет 40 миллиметров.

В Кемерове также будет дождливо, однако здесь выпадет 7,2 миллиметра осадков. Впрочем, гроза ожидается и здесь. Так что собираясь в этот день на улицу, обязательно прихватите с собой зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU