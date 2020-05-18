18 Май 2020 2020-05-18T11:30:44+03:00

Стало известно, сколько кафе и ресторанов откроется в Кемерове с 18 мая. Фото: Илья Середюк/ Instagram

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С 18 мая в ряде территорий, а том числе, и в Кемерове вновь начинают работу кафе и рестораны. Правда, принимать посетителей в целях безопасности они будут на летних верандах.

Как сообщил глава Кемерова Илья Середюк, таких мест в городе будет больше 30. Их владельцы должны соблюдать ряд условий. Так, столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров или установлены перегородки, работа персонала допускается только в масках и перчатках, посетителей должны обеспечивать антисептиками. Кроме того, в кафе должны быть одноразовые меню, посуда обрабатываться при температуре не менее 95 градусов в посудомоечных машинах, а влажная уборка дезинфицирующими средствами проводиться каждые 2-3 часа.

-В случае выявления нарушений этих условий владельцы будут привлечены к ответственности, вплоть до закрытия предприятий, - отметил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU