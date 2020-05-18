18 Май 2020 2020-05-18T12:01:17+03:00

В Беловском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram

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Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Беловском районе. Здесь столкнулись мотоцикл и иномарка.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, около 18.20 на девятом километре автодороги Бачатский – Старобачаты.

Как было предварительно установлено, водитель мотоцикла Racer и выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над транспортным средством. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.

-В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили 35-летний водитель «Тойоты» и его 8-летний пассажир. Ребенок перевозился на заднем пассажирском сидении посередине с использованием штатного поясного ремня безопасности, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также выяснилось, что водитель мотоцикла не имел прав на его управление. Сейчас по факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU