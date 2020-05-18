В Беловском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Беловском районе. Здесь столкнулись мотоцикл и иномарка.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, около 18.20 на девятом километре автодороги Бачатский – Старобачаты.
Как было предварительно установлено, водитель мотоцикла Racer и выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над транспортным средством. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.
-В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили 35-летний водитель «Тойоты» и его 8-летний пассажир. Ребенок перевозился на заднем пассажирском сидении посередине с использованием штатного поясного ремня безопасности, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Также выяснилось, что водитель мотоцикла не имел прав на его управление. Сейчас по факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU