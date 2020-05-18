2020-05-18T12:27:37+03:00
Общество

В президентском кадетском училище в Кемерове стартовал набор 5-классников на следующий учебный год

Прием заявлений продлится до 1 июля
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В президентском кадетском училище в Кемерове стартовал набор 5-классников на следующий учебный годВ президентском кадетском училище в Кемерове стартовал набор 5-классников на следующий учебный годФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:

В кемеровском президентском кадетском училище начинается набор пятиклассников на 2020/2021 учебный год. Прием заявлений продлится до 1 июля.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса, прием проводится на конкурсной основе среди детей, годных по состоянию здоровья, и имеющих соответствующие классу возраст и образование. Еще одно требование – при поступлении отбираются кандидаты, изучавшие в школе английский язык.

Родители или законные представители ребенка могут подать необходимые для поступления документы по электронной почте kempku_2@mil.ru или по почте с соблюдением мер предосторожности. Медицинские показания школьников предоставлять не нужно.

Личные дела кандидатов будут рассматриваться без учета годности по состоянию здоровья – определение этого показателя включено в перечень вступительных испытаний при наличии подлинных экземпляров медицинских документов.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте Кемеровского президентского кадетского училища или по номеру соответствующей «горячей линии»: 8 (384-2) 77-63-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба»
В Кемерове в 2020 году введен запрет на купание
В Кузбассе будут судить водителя, который сбил пешехода и скрылся
В президентском кадетском училище в Кемерове стартовал набор 5-классников на следующий учебный год
В Беловском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла
Стало известно, сколько кафе и ресторанов откроется в Кемерове с 18 мая
В Новокузнецке ожидается месячная норма осадков за день
5-летняя новокузнечанка пропала во время самостоятельного шопинга
Следком прокомментировал убийство матери троих детей в Кузбассе
Центр развития финансовых технологий РСХБ оценил объем данных, которые необходимо будет хранить при переходе АПК на технологии искусственного интеллекта
2 тысячи литров поддельной водки обнаружили в кузбасских магазинах
Названы города с новыми случаями заболевания коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человек
Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке
Восемь пожарных тушили огонь на балконе в Новокузнецке