18 Май 2020 2020-05-18T12:27:37+03:00

В президентском кадетском училище в Кемерове стартовал набор 5-классников на следующий учебный год Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В кемеровском президентском кадетском училище начинается набор пятиклассников на 2020/2021 учебный год. Прием заявлений продлится до 1 июля.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса, прием проводится на конкурсной основе среди детей, годных по состоянию здоровья, и имеющих соответствующие классу возраст и образование. Еще одно требование – при поступлении отбираются кандидаты, изучавшие в школе английский язык.

Родители или законные представители ребенка могут подать необходимые для поступления документы по электронной почте kempku_2@mil.ru или по почте с соблюдением мер предосторожности. Медицинские показания школьников предоставлять не нужно.

Личные дела кандидатов будут рассматриваться без учета годности по состоянию здоровья – определение этого показателя включено в перечень вступительных испытаний при наличии подлинных экземпляров медицинских документов.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте Кемеровского президентского кадетского училища или по номеру соответствующей «горячей линии»: 8 (384-2) 77-63-72.

ИСТОЧНИК KP.RU