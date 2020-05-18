В Кузбассе будут судить водителя, который сбил пешехода и скрылся
Следствием закончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Анжеро-Судженска. Мужчина отправится на скамью подсудимых за то, что сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц произошла авария. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что в результате пострадал 39-летний пешеход. Со множественными травмами он был доставлен в больницу, а сам виновник ДТП скрылся.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 47-летний местный житель. Как выяснилось, во время поездки на своем автомобиле Mitsubishi в условиях плохой видимости он не заметил пешехода на обочине и сбил его. Испугавшись ответственности, водитель покинул место ДТП, автомобиль с видимыми повреждениями спрятал в гараже.
Против мужчины составили административный протокол за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав на полтора года и арест на пять суток.
Кроме того, возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении в суде. Виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU