В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба»
В трех городах Кузбасса с 18 мая вводится режим «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях предупредили в Минприроды области.
В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в ближайшие дни ожидается накопление в воздухе загрязняющих веществ, в связи с чем предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.
В Кемерове режим объявляется с 18.00 18 мая на одни сутки – до 18.00 19 мая.
В Прокопьевске и Новокузнецке режим НМУ будет действовать с 18.00 18 мая до 18.00 20 мая.
В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»
В Кузбассе вновь объявили режим «черного неба». Из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе могут скапливаться загрязняющие вещества.(подробности)
Закрывайте окна: в Кузбассе объявили режим «черного неба»
Сразу в трех городах Кузбасса в ближайшие сутки будет тяжело дышать: в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU