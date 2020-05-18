В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба»

18 Май 2020 2020-05-18T13:39:02+03:00

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В трех городах Кузбасса с 18 мая вводится режим «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях предупредили в Минприроды области.

В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в ближайшие дни ожидается накопление в воздухе загрязняющих веществ, в связи с чем предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

В Кемерове режим объявляется с 18.00 18 мая на одни сутки – до 18.00 19 мая.

В Прокопьевске и Новокузнецке режим НМУ будет действовать с 18.00 18 мая до 18.00 20 мая.

В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»

В Кузбассе вновь объявили режим «черного неба». Из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе могут скапливаться загрязняющие вещества.(подробности)

Закрывайте окна: в Кузбассе объявили режим «черного неба»

Сразу в трех городах Кузбасса в ближайшие сутки будет тяжело дышать: в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU