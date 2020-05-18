2020-05-18T15:21:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе начали производить оборудование для борьбы с COVID-19

Оно предназначено для обеззараживания воздуха в местах большого скопления людей
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе начали производить оборудование для борьбы с COVID-19. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе начали производить оборудование для борьбы с COVID-19. Фото: Пресс-служба АПК
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Одна из кузбасских компаний запустила производство оборудования, которое поможет бороться с коронавирусной инфекцией. Это УФ-бактериальный рециркулятор, который предназначен для обеззараживания воздуха в местах большого скопления людей.

В зависимости от модели новое оборудование может обрабатывать помещения площадью от 35 до 210 квадратных метров. Уже к июню компания, которая выпускает 20 рециркуляторов в день, планирует увеличить это число до 100 ежедневно.

- Установка способна очищать потоки воздуха от вирусов и бактерий на 99,99 процента. Поэтому она может быть полезной в общественных местах не только в период борьбы с коронавирусом, но и в целом использоваться для безопасности людей. Кроме того, наша установка значительно дешевле аналогов, которые выпускаются в Новосибирске и Екатеринбурге. Уже проведены первые поставки в лечебные учреждения региона, - сказал заместитель директора по развитию предприятия Андрей Трефилов.

В разработке у компании также находится бокс абактериальной воздушной среды. Он предназначен для защиты при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Бокс можно применять для оснащения определенных рабочих мест, например лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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