2020-05-18T15:23:27+03:00
Общество

Сергей Цивилев побывал на строительной площадке будущей инфекционной больницы в Новокузнецке

Губернатор побывал в городе с рабочим визитом 17 мая
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев побывал на строительной площадке будущей инфекционной больницы в НовокузнецкеСергей Цивилев побывал на строительной площадке будущей инфекционной больницы в НовокузнецкеФото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Сергей Цивилев 17 мая побывал с рабочим визитом в Новокузнецке. Глава региона посетил ряд строящихся объектов, среди которых - будущая инфекционная больница.

Работы на месте будущего медучреждения уже начались. Инфекционная больница будет построена в Заводском районе города. По плану в основном корпусе будет 90 одноместных палат. Из них 30 предназначены для детей, в том числе девять - для интенсивного наблюдения. Из 60 палат для взрослых 18 также предусмотрены для интенсивного наблюдения. Кроме того, будет оборудовано девять мест в отделении реанимации.

На территории клиники будут построены все необходимые сопутствующие помещения, в том числе клиническая и микробиологическая лаборатория и станция дезинфекции автотранспорта.

Напомним, что губернатор поставил задачу возвести больницу в короткие сроки. Строители должны завершить все работы за шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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