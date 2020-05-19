Усатого голубоглазого мужчину разыскивают в Кузбассе

19 Май 2020 2020-05-19T03:13:21+03:00

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В Кузбассе разыскивают 58-летнего жителя Киселевска, который пропал еще 16 мая.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 58-летнего жителя города Киселевска Юрия Шерина. По данным поискового отряда, мужчина ушел из дома 16 мая в неизвестном направлении. С тех пор о его нахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя олимпийка, серая майка, темно-синие трико, черные сандалии, светло-серая кепка.

С собой: черная кожаная сумка на ремне.

Если вам известно местонахождение Юрия Шерина или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU