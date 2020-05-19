2020-05-19T04:02:53+03:00
Происшествия

Студента из Кемерова арестовали на 10 суток за пост в соцсетях

Юноша лишился свободы из-за запрещенного контента
Екатерина РОМАНОВА
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Студента из Кемерова арестовали на 10 суток за пост в соцсетяхСтудента из Кемерова арестовали на 10 суток за пост в соцсетяхФото: Евгения ГУСЕВА
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18-летний юноша, живущий в городе Кемерове, на 10 суток оказался за решеткой. Причиной ареста оказался пост в социальных сетях.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции на одной из страниц обнаружили пост с материалами, демонстрация которых в России запрещена. Как оказалось, за маской экстремиста из сети скрывался 18-летний студент одного из кемеровских техникумов. Решением суда юноше назначено 10 суток административного ареста. Впрочем, распространение запрещенного контента предполагает и более суровое наказание: штраф в размере до 2000 рублей или арест до 15 суток.

Этот юноша оказался далеко не первым разместившим запрещенный контент. Только с начала 2020 года сотрудники Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Кемеровской области привлекли 25 человек.

- Большинство таких фактов совершается в сети Интернет лицами в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, полицейские пресекли деятельность 15 интернет-ресурсов с экстремистскими материалами и противоправным контентом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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