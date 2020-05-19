2020-05-19T05:15:48+03:00
Общество

Клещи покусали 10500 кузбассовцев

Почти в 200 клещах обнаружены возбудители энцевалита, боррелиоза и анаплазмоза
Екатерина РОМАНОВА
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Клещи покусали 10500 кузбассовцевКлещи покусали 10500 кузбассовцевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ранняя и жаркая весна поспособствовала тому, что клещи проснулись рано. С начала сезона их активности в медицинские организации обратились 10510 человек, пострадавшие от присасывания клещей.

Только за последнюю неделю потребовалась помощь 3758 кузбассовцам, которые обнаружили на себе присосавшихся клещей. Среди обратившихся – 1022 детей и подростков в возрасте до 17 лет. А с начала сезона активности кровососущих число пострадавших от них достигло 10 510 человек, среди которых 2795 детей и подростков.

В 4027 случаях специалисты провели исследования клещей, снятых с пострадавших. Как оказалось, в 97 клещах был возбудитель клещевого энцефалита. А из 386 клещей, исследованных на боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза 69 оказались носителями клещевого боррелиоза, а 10 – анаплазмоза.

- С подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 30 человек. Зарегистрировано по одному случаю клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза, - сообщили в пресс-службе кузбасского Управления Роспотребнадзора.

Кузбассовцев призывают защищать себя от клещей: одеваться так, чтобы кровососущие не попадали под одежду, пользоваться репеллентами, а находясь на природе, регулярно осматривать тело и одежду..

- По данным многолетних наблюдений ежегодно в период с мая по июнь отмечается высокая активность иксодовых клещей с регистрацией большого числа пострадавших от их укусов, - добавили в пресс-службе ведомства. - В этот период не рекомендуется посещать лесные территории и проводить массовые мероприятия на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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