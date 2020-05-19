Пассажирский автобус перевернулся в Новокузнецке

19 Май 2020 2020-05-19T07:05:37+03:00

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Рано утром во вторник, 19 мая, в Новокузнецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Автобус перевернулся на дороге в Заводском районе.

Автобус, лежащий на боку, обнаружили инспекторы ДПС в 6.30 во вторник, 19 мая, рядом с остановкой «Опытный завод». Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, но предварительно уже известно, что 48-летний водитель автобуса двигался по улице Моховой, что в Заводском районе. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. После этого автобус перевернулся. Фотографии с места ДТП очевидцы разместили в соцсетях.

- Пассажиров в момент ДТП в салоне автобуса не было. В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Одновременно с тем, как устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сопутствующих дорожных сооружений.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU