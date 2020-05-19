Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 19 мая: девять новых заболевших

19 Май 2020 2020-05-19T07:14:09+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 19 мая вновь увеличилось. За минувшие сутки выявлено девять новых случаев заболевания.

Еще у девятерых жителей Кузбасса тесты на новую коронавирусную инфекцию оказались положительным. Таким образом, число заболевших коронавирусом с середины марта достигло 342 человек. Сейчас большинство из них продолжает получать необходимую медицинскую помощь: в инфекционных больницах региона находятся 218 человек.

На утро 19 мая три человека, у которых ранее диагностировали опасное заболевание, выписаны из больницы. Таким образом, число выздоровевших в Кузбассе достигло 117 человек. Также в течение всего времени с момента выявления первого случая COVID-19 зафиксировано семь случаев с летальным исходом. В течение последней недели это число не менялось.

6923 человека находятся в стационарах, обсерваторах или на домашней изоляции как лица, контактировавшие с заболевшими или прибывшие из регионов с неблагополучной эпидобстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU