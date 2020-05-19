В каких городах Кузбасса обнаружили девятерых заболевших

19 Май 2020 2020-05-19T08:38:26+03:00

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В оперативном штабе Кузбасса озвучили данные по городам, в которых выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

У девяти жителей Кузбасса за минувшие сутки врачи диагностировали коронавирус. Все они сейчас находятся в инфекционных стационарах области и получают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности с середины марта 2020 года COVID-19 диагностировали у 342 жителей Кузбасса.

Больше всего новых заболевших среди новокузнечан. Из девяти заболевших семеро проживают именно в этом городе. По одному заболевшему в Белове и Тисульском муниципальном округе. Таким образом, Новокузнецк по-прежнему является городом с самым большим числом выявленных пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU