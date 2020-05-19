2020-05-19T09:13:12+03:00
Общество

За наезд на коллегу трактором кузбассовец заплатил 250 тысяч рублей

Помимо выплаты морального время, тракторист ограничен в свободе
Екатерина РОМАНОВА
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За наезд на коллегу трактором кузбассовец заплатил 250 000 рублейЗа наезд на коллегу трактором кузбассовец заплатил 250 000 рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель города Осинники выплатил компенсацию морального вреда в пользу работника предприятия, на котором сам также работал. Поводом для такой крупной выплаты стало ДТП с участием трактора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке технологической дороги обогатительной фабрики. Один из работников фабрики шел по дороге, а другой, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, находился за рулем трактора. Позже выяснилось, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения, а трактор был неисправен. Все это привело к тому, что он сбил шедшего по дороге коллегу.

Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Ему назначено наказание: ограничение свободы на один год и два месяца. Также тракторист должен был выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Судебным приставом-исполнителем МОСП по городам Осинники и Калтан было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, также в отношении гражданина было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

После этого мужчина полностью выплатил компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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