За наезд на коллегу трактором кузбассовец заплатил 250 тысяч рублей

19 Май 2020 2020-05-19T09:13:12+03:00

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Житель города Осинники выплатил компенсацию морального вреда в пользу работника предприятия, на котором сам также работал. Поводом для такой крупной выплаты стало ДТП с участием трактора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке технологической дороги обогатительной фабрики. Один из работников фабрики шел по дороге, а другой, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, находился за рулем трактора. Позже выяснилось, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения, а трактор был неисправен. Все это привело к тому, что он сбил шедшего по дороге коллегу.

Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Ему назначено наказание: ограничение свободы на один год и два месяца. Также тракторист должен был выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Судебным приставом-исполнителем МОСП по городам Осинники и Калтан было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, также в отношении гражданина было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

После этого мужчина полностью выплатил компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU