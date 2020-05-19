19 Май 2020 2020-05-19T09:16:27+03:00

Ко Дню шахтера в Новокузнецке откроют две автодороги и дворец спорта. Фото: Пресс-служба АПК

Изменить размер текста: A A

Ко Дню шахтера-2020 в Новокузнецке откроются две автодороги и Дворец спорта. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время рабочей поездки в город.

17 мая глава региона посетил основные строительные площадки в Новокузнецке и проверил ход работ на объектах.

- Ко Дню шахтера отремонтируем проспект Металлургов и Бызовское шоссе, закончим ремонт автотрассы от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка, откроем после капитального ремонта Арену кузнецких металлургов. День шахтера - наш главный региональный праздник, и открытие этих объектов мы приурочили к торжеству, - сказал Сергей Цивилев.

Напомним, что ремонт проспекта Металлургов и Бызовского шоссе ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались в 2019 году и идут с опережением графика.

За счет ранней весны дорожники уже приступили к укладке первого слоя асфальта. Уже обустроены парковочные карманы, закончена прокладка ливневой канализации и трубопроводов. После отключения горячей воды в районе начнутся основные работы на мосту через реку Абу. Его планируется сдать до конца года.

Что касается Арены кузнецких металлургов, то здесь почти полностью демонтированы старые конструкции и ледовое поле, сняты старые трибуны. По планам объект будет сдан в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU