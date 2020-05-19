Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»

19 Май 2020 2020-05-19T08:25:44+03:00

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых

Изменить размер текста: A A

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером.

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Он начисляется на сумму до 2 миллионов рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 миллионов рублей начисляется 1 процент годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Продолжение читайте далее >>

Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Реклама.