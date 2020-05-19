Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером.
Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25 процента годовых. Он начисляется на сумму до 2 миллионов рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 миллионов рублей начисляется 1 процент годовых.
Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.
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