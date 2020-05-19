Кузбассовцев предупреждают о поддельных сайтах госуслуг

19 Май 2020 2020-05-19T08:48:03+03:00

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Специалисты кузбасского отделения Пенсионного фонда обращают внимание кузбассовцев на появление поддельных сайтов госуслуг. Особенно сейчас стоит быть осторожными тем, кто имеет право на выплаты по пять и десять тысяч рублей в связи с коронавирусом.

-К сожалению, востребованностью данных услуг воспользовались мошенники, которые создали сайты-клоны, похожие на портал Госуслуги, использующие в именах сайтов комбинации gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, - отметили в ПФР. - Их задача в том, чтобы под видом помощи в заполнении заявления на выплату или проверки статуса заявления выманить у посетителей персональные данные, в том числе логин и пароль для входа на официальный портал.

Кроме того, ряд фейковых сайтов задействован в мошеннических схемах. Например, человек сообщают о якобы полагающейся социальной выплате от государства, а затем предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог за услугу.

Обратите внимание, что подать заявление в электронном виде на ежемесячную и единовременную выплаты можно только на портале Госуслуги www.gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU