2020-05-19T09:54:17+03:00
Общество

С начала года на шахтах и разрезах Кузбасса травмировалось 37 человек

Двое из них скончались
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
С начала года на шахтах и разрезах Кузбасса травмировалось 37 человекС начала года на шахтах и разрезах Кузбасса травмировалось 37 человекФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

За четыре месяца 2020 года на угольных предприятиях Кузбасса травмировалось 37 человек. Двое из них скончались.

В регионе прошло совещание с участием заместителя губернатора Андрея Панова, руководством Сибирского управления Ростехнадзора и угольных предприятий. Его темой стало состояние промышленной безопасности и охраны труда.

Руководитель Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Мироненко отметил, что в условиях пандемии коронавируса отменены плановые проверки опасных производственных объектов, а также ограничены основания для проведения внеплановых проверок.

- Несмотря на то, что количество проверок уменьшилось, число выявляемых нарушений не уменьшается и за четыре месяца составило порядка восьми нарушений на одну проверку, - отметил Александр Мироненко.

По сообщению областного департамента угольной промышленности, с начала 2020 года на угольных предприятиях Кузбасса травмировано 37 человек, из них двое погибли. По сравнению с тем же периодом 2019 года, на два случая снизился общий травматизм и на столько же - число смертельных исходов. Аварий в этом году пока не допущено.

В свою очередь, Андрей Панов подчеркнул, что сейчас долю вложений предприятий в обеспечение безопасности важно не только сохранять на прежнем уровне, но и увеличивать, чтобы не допустить повторения травм и аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24