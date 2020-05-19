Кузбассовец задушил любовницу за угрозы рассказать об изменах его жене

19 Май 2020 2020-05-19T09:33:58+03:00

Кроме того, из ее жилища он украл ценные вещи

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Кузбассовец задушил любовницу полотенцем за то, что та угрожала рассказать об интимной связи его жене. Из ее квартиры он также похитил ценные вещи.

Как было установлено следствием, в ноябре прошлого года 39-летний житель Кемерова пришел в гости к 50-летней знакомой. Во время беседы женщина стала уговаривать мужчину бросить законную жену и переехать жить к ней. Тот отказался, и тогда женщина пообещала отправить интимные фото из ее квартиры жене своего любовника и достала сотовый телефон. Разозлившись, осужденный накинул на шею женщины полотенце и задушил ее.

-После чего, зная, что в квартире имеются ценные вещи, он обыскал жилище. Преступной добычей злоумышленника стали мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения. С похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

При этом злоумышленник знал, что в подъезде установлены камеры, но сделал все, чтобы его нельзя было узнать. Похищенное он сдал в ломбард.

Тело женщины обнаружили родственники, которые и вызвали оперативно-следственную группу. Беглец был задержан и поначалу отпирался в убийстве, но после предъявления доказательств признал вину. Приговором суда ему назначено 10 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU