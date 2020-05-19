Кузбассовец задушил любовницу за угрозы рассказать об изменах его жене
Кузбассовец задушил любовницу полотенцем за то, что та угрожала рассказать об интимной связи его жене. Из ее квартиры он также похитил ценные вещи.
Как было установлено следствием, в ноябре прошлого года 39-летний житель Кемерова пришел в гости к 50-летней знакомой. Во время беседы женщина стала уговаривать мужчину бросить законную жену и переехать жить к ней. Тот отказался, и тогда женщина пообещала отправить интимные фото из ее квартиры жене своего любовника и достала сотовый телефон. Разозлившись, осужденный накинул на шею женщины полотенце и задушил ее.
-После чего, зная, что в квартире имеются ценные вещи, он обыскал жилище. Преступной добычей злоумышленника стали мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения. С похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.
При этом злоумышленник знал, что в подъезде установлены камеры, но сделал все, чтобы его нельзя было узнать. Похищенное он сдал в ломбард.
Тело женщины обнаружили родственники, которые и вызвали оперативно-следственную группу. Беглец был задержан и поначалу отпирался в убийстве, но после предъявления доказательств признал вину. Приговором суда ему назначено 10 лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU