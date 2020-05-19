19 Май 2020 2020-05-19T09:58:21+03:00

В Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за матери Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кузбассе на целые сутки пропала 13-летняя школьница. Девочка ушла из дома после ссоры с матерью.

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска обратилась 31-летняя женщина и рассказала, что ее дочь пропала. На звонки телефона девочка не отвечала. Как выяснилось, между матерью и дочерью сложились конфликтные отношения. Кроме того, обе состоят на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Девочку полицейские обнаружили в гостях у подруги. Школьница призналась, что поссорилась с матерью и не захотела возвращаться домой. Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу и передали ее родителям.

В отношении матери девочки составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU