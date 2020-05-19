2020-05-19T09:58:21+03:00
Общество

В Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за матери

В семье произошел конфликт
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за материВ Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за материФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе на целые сутки пропала 13-летняя школьница. Девочка ушла из дома после ссоры с матерью.

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска обратилась 31-летняя женщина и рассказала, что ее дочь пропала. На звонки телефона девочка не отвечала. Как выяснилось, между матерью и дочерью сложились конфликтные отношения. Кроме того, обе состоят на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Девочку полицейские обнаружили в гостях у подруги. Школьница призналась, что поссорилась с матерью и не захотела возвращаться домой. Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу и передали ее родителям.

В отношении матери девочки составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют раньше срока
Россельхозбанк в Кузбассе с начала текущего года реализовал драгоценных монет на сумму более 9,2 миллионов рублей
В Новокузнецке впервые запустят летнюю циркуляцию воды
Сергей Цивилев обсудил с начальником президентского кадетского училища сроки окончания строительства
В Новокузнецке четверо детей подвергли себя опасности
Сергей Цивилев осмотрел новый корпус детского сада в Кемерове
В Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за матери
Кузбассовец задушил любовницу за угрозы рассказать об изменах его жене
С начала года на шахтах и разрезах Кузбасса травмировалось 37 человек
Кузбассовцев предупреждают о поддельных сайтах госуслуг
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Ко Дню шахтера в Новокузнецке откроют две автодороги и Дворец спорта
За наезд на коллегу трактором кузбассовец заплатил 250 тысяч рублей
В каких городах Кузбасса обнаружили девятерых заболевших
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 19 мая: девять новых заболевших
Пассажирский автобус перевернулся в Новокузнецке
Интерактивную карту дорожных ям создали в Новокузнецке