В Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за матери
В Кузбассе на целые сутки пропала 13-летняя школьница. Девочка ушла из дома после ссоры с матерью.
В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска обратилась 31-летняя женщина и рассказала, что ее дочь пропала. На звонки телефона девочка не отвечала. Как выяснилось, между матерью и дочерью сложились конфликтные отношения. Кроме того, обе состоят на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних.
Девочку полицейские обнаружили в гостях у подруги. Школьница призналась, что поссорилась с матерью и не захотела возвращаться домой. Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу и передали ее родителям.
В отношении матери девочки составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф до 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU