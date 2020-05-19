19 Май 2020 2020-05-19T10:33:03+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел новый корпус детского сада в Кемерове. Он открылся в Ленинском районе города.

Накануне в областном центре распахнул двери второй корпус детского сада №231 на 350 мест. Глава региона отметил, что помещение получилось красивым и просторным. На территории учреждения оборудованы современные игровые площадки и спортивная зона, везде безопасное покрытие. Внутри все оформлено в спокойных тонах, установлена комфортная новая мебель. В распоряжении ребят бассейн, соляная комната, изостудия, спортивный и танцевальный залы, развивающие игры и многое другое.

- Детский сад получился отличным, здесь все до мелочей продумано для всестороннего развития детей в самых комфортных условиях, - отметил глава региона. - В этом году мы достраиваем сразу 14 детских садов по всему Кузбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU