19 Май 2020 2020-05-19T12:09:49+03:00

В Новокузнецке четверо детей подвергли себя опасности. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Новокузнецке в ходе рейда полицейские обнаружили четверых детей, которые купались в неположенных местах. Тем самым они подвергали себя опасности.

Первый случай произошел в парке «Водный». Здесь трое 12-летних подростков находились в зоне отдыха без сопровождения взрослых и заходили в воду, несмотря на предупреждающие знаки и огороженный лентой пляж.

Как выяснилось, в известность родителей о своем поступке школьники не поставили. Они без разрешения прошли полгорода из другого района, чтобы искупаться.

- Инспектор ПДН связалась с родителями школьников, которые были неприятно удивлены поведением детей и, оценив опасность их поступка, выразили полицейским признательность за работу, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Тем не менее взрослым теперь придется заплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Второе нарушение стражи порядка обнаружили в районе вертолетной площадки. Здесь, вопреки запрету, родители сами разрешили купаться своему 10-летнему сыну. Со взрослыми полицейские провели профилактическую беседу и предупредили о недопустимости подобных действий.

Напомним, что с начала сезона на кузбасских водоемах уже утонули двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU