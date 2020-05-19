Сергей Цивилев обсудил с начальником президентского кадетского училища сроки окончания строительства

19 Май 2020 2020-05-19T12:11:30+03:00

Второй этап должен завершиться к новому учебному году

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с начальником президентского кадетского училища в Кемерове Юрием Гордеевым. Они обсудили завершение сроков строительства учреждения.

На встрече было озвучено, что второй этап строительства будет закончен к новому учебному года. Это позволит увеличить число кадетов до 840. Напомним, что сейчас здесь учатся 334 человека.

Сейчас на территории училища строят два трехэтажных спальных корпуса на 480 человек общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров. Также возводится спорткомплекс с ледовым катком и бассейном площадью более 5,6 тысячи квадратных метров.

- Уже начали поступать заявления на зачисление, несмотря на сдерживающие обстоятельствах из-за коронавируса. Радует, что особенно много заявок от местных, кузбасских, ребят, - отметил Сергей Цивилев.

В свою очередь, Юрий Гордеев добавил, что набор объявлен для 120 пятиклассников со всей страны, уже подано 64 заявки. Родители и законные представители школьников могут их подать до начала июля.

ИСТОЧНИК KP.RU