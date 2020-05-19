2020-05-19T12:17:20+03:00
Общество

В Новокузнецке впервые запустят летнюю циркуляцию воды

Такую схему начнут внедрять с 1 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке впервые запустят летнюю циркуляцию водыВ Новокузнецке впервые запустят летнюю циркуляцию водыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Новокузнецке с 1 июня будет запущена летняя циркуляция воды. Это значит, что горожанам не придется сливать из кранов остывшую воду.

Проект по сохранению циркуляции теплоносителя в городе будет запущен впервые. Его цель - обеспечить горожан даже из самых отдаленных районов летом горячей водой оптимальной температуры.

Проект будет реализован в контуре Кузнецкой ТЭЦ. Первыми новую схему после проведения гидравлических испытаний опробуют жители Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. А с 1 июля к ним присоединятся те, кто проживает в контуре Кузнецкой ТЭЦ в Центральном и Куйбышевском районах.

- К преимуществам летней циркуляции для потребителей относятся и возможность не сливать из кранов остывшую воду, прежде чем получить горячую, и более оперативный запуск отопления в начале осенне-зимнего сезона, - сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В Кемерове летняя циркуляция реализуется с 2016 года.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» в Кемерове рассказывала о том, когда в Кемерове и Новокузнецке отключат горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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