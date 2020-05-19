2020-05-19T12:26:34+03:00
Экономика

Россельхозбанк в Кузбассе с начала текущего года реализовал драгоценных монет на сумму более 9,2 миллионов рублей

Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 4 месяца текущего года Кемеровский региональный филиал реализовал порядка 500 монет на общую сумму более 9,2 миллионов рублей. Прирост по количеству монет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35%, по сумме реализации 200%.

- Драгоценные металлы стабильно растут в цене, а значит, способны принести неплохой доход при долгосрочном инвестировании. Приобретение монет – один из удобных способов сохранить и приумножить свои сбережения. Россельхозбанк сегодня предлагает жителям Кузбасса памятные коллекционные и инвестиционные экземпляры. Монеты можно купить в подарок близким или с целью выгодного вложения, - отмечает заместитель директора Кемеровского РФ АО Россельхозбанк Елена Писаненко,

Памятные монеты из драгоценных металлов отличаются более высокой ценой и, как правило, выпускаются в связи с определенным событием. Такие экземпляры хранятся в специальных полимерных упаковках, чтобы сохранился их внешний вид.

Более подробную информации по видам монет и вопросам их приобретения можно узнать по телефону 8(3842)34-56-95, 34-56-99 или в офисах Россельхозбанка.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют раньше срока
Россельхозбанк в Кузбассе с начала текущего года реализовал драгоценных монет на сумму более 9,2 миллионов рублей
В Новокузнецке впервые запустят летнюю циркуляцию воды
Сергей Цивилев обсудил с начальником президентского кадетского училища сроки окончания строительства
В Новокузнецке четверо детей подвергли себя опасности
Сергей Цивилев осмотрел новый корпус детского сада в Кемерове
В Кузбассе 13-летняя школьница на сутки ушла из дома из-за матери
Кузбассовец задушил любовницу за угрозы рассказать об изменах его жене
С начала года на шахтах и разрезах Кузбасса травмировалось 37 человек
Кузбассовцев предупреждают о поддельных сайтах госуслуг
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Ко Дню шахтера в Новокузнецке откроют две автодороги и Дворец спорта
За наезд на коллегу трактором кузбассовец заплатил 250 тысяч рублей
В каких городах Кузбасса обнаружили девятерых заболевших
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 19 мая: девять новых заболевших
Пассажирский автобус перевернулся в Новокузнецке
Интерактивную карту дорожных ям создали в Новокузнецке