Россельхозбанк в Кузбассе с начала текущего года реализовал драгоценных монет на сумму более 9,2 миллионов рублей

19 Май 2020 2020-05-19T12:26:34+03:00

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За 4 месяца текущего года Кемеровский региональный филиал реализовал порядка 500 монет на общую сумму более 9,2 миллионов рублей. Прирост по количеству монет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35%, по сумме реализации 200%.

- Драгоценные металлы стабильно растут в цене, а значит, способны принести неплохой доход при долгосрочном инвестировании. Приобретение монет – один из удобных способов сохранить и приумножить свои сбережения. Россельхозбанк сегодня предлагает жителям Кузбасса памятные коллекционные и инвестиционные экземпляры. Монеты можно купить в подарок близким или с целью выгодного вложения, - отмечает заместитель директора Кемеровского РФ АО Россельхозбанк Елена Писаненко,

Памятные монеты из драгоценных металлов отличаются более высокой ценой и, как правило, выпускаются в связи с определенным событием. Такие экземпляры хранятся в специальных полимерных упаковках, чтобы сохранился их внешний вид.

Более подробную информации по видам монет и вопросам их приобретения можно узнать по телефону 8(3842)34-56-95, 34-56-99 или в офисах Россельхозбанка.

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