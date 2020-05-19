2020-05-19T13:12:53+03:00
Общество

Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют раньше срока

Планируется, что шестиполосная дорога будет готова ко Дню шахтера
Ирина АВТУШКО
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Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют раньше срока. Фото: Пресс-служба АПКНовый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют раньше срока. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кемерове продолжается строительство шестиполосного участка проспекта Комсомольского. Планируется, что его сдадут раньше срока - ко Дню шахтера.

Строительство участка ведется в Ленинском районе города. Он должен связать между собой проспект Ленина и проспект Химиков.

Во время рабочей поездки в микрорайон № 68 губернатор Сергей Цивилев побывал на строительной площадке. Дорожники рассказали о ходе строительства и подтвердили готовность перенести сроки сдачи с ноября на август.

- Комплексная застройка невозможна без грамотных логистических решений. Новый микрорайон № 68 будет обеспечен современными автомобильными дорогами. Ко Дню шахтера мы откроем сразу несколько дорог в Кемерове и Новокузнецке, в том числе и новый шестиполосный участок Комсомольского проспекта, - сказал Сергей Цивилев.

Ширина строящегося участка составит 22,5 метра, в каждом из двух направлений предусмотрено по три полосы. Пропускная способность дороги - более четырех тысяч машин в час.

На строительство дороги будет потрачено по нацпроекту «Жилье и городская среда» 267,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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