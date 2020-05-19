Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют раньше срока
В Кемерове продолжается строительство шестиполосного участка проспекта Комсомольского. Планируется, что его сдадут раньше срока - ко Дню шахтера.
Строительство участка ведется в Ленинском районе города. Он должен связать между собой проспект Ленина и проспект Химиков.
Во время рабочей поездки в микрорайон № 68 губернатор Сергей Цивилев побывал на строительной площадке. Дорожники рассказали о ходе строительства и подтвердили готовность перенести сроки сдачи с ноября на август.
- Комплексная застройка невозможна без грамотных логистических решений. Новый микрорайон № 68 будет обеспечен современными автомобильными дорогами. Ко Дню шахтера мы откроем сразу несколько дорог в Кемерове и Новокузнецке, в том числе и новый шестиполосный участок Комсомольского проспекта, - сказал Сергей Цивилев.
Ширина строящегося участка составит 22,5 метра, в каждом из двух направлений предусмотрено по три полосы. Пропускная способность дороги - более четырех тысяч машин в час.
На строительство дороги будет потрачено по нацпроекту «Жилье и городская среда» 267,6 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU