2020-05-19T14:03:46+03:00
Общество

В почтовые отделения Кузбасса можно прийти по записи

Почта России запустила новую услугу
Мария КОЛОСОВА
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В почтовые отделения Кузбасса можно прийти по записиВ почтовые отделения Кузбасса можно прийти по записиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе Почта России запустила новую услугу. Теперь жители могут прийти в одно из почтовых отделений по предварительной записи.

Записаться кузбассовцы могут через сайт компании или мобильное приложение. Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в 10 наиболее крупных отделениях почтовой связи.

Воспользоваться сервисом и получить с его помощью любую почтовую услугу могут физические лица. Для обслуживания лиц по предварительной записи выделено 16 операционных окон во всех отделениях.

- Для предварительной записи необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки, - пояснил заместитель директора по операционной деятельности УФПС Кемеровской области Руслан Полетаев.

Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.

Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:

- 650000, г. Кемерово, проспект Советский, 61;

- 652050, г. Юрга, улица Ленинградская, 42;

- 652470, г. Анжеро-Судженск, улица Ломоносова, 2;

- 652500, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 30;

- 652600, г. Белово, улица Советская, 23;

- 653000, г. Прокопьевск, проспект Шахтеров, 27;

- 654000, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, 21;

- 654007, г. Новокузнецк, проспект Пионерский, 32;

- 654041, г. Новокузнецк, улица Циолковского, 29;

- 654080, г. Новокузнецк, улица Кирова, 97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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