В почтовые отделения Кузбасса можно прийти по записи
В Кузбассе Почта России запустила новую услугу. Теперь жители могут прийти в одно из почтовых отделений по предварительной записи.
Записаться кузбассовцы могут через сайт компании или мобильное приложение. Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в 10 наиболее крупных отделениях почтовой связи.
Воспользоваться сервисом и получить с его помощью любую почтовую услугу могут физические лица. Для обслуживания лиц по предварительной записи выделено 16 операционных окон во всех отделениях.
- Для предварительной записи необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки, - пояснил заместитель директора по операционной деятельности УФПС Кемеровской области Руслан Полетаев.
Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.
Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:
- 650000, г. Кемерово, проспект Советский, 61;
- 652050, г. Юрга, улица Ленинградская, 42;
- 652470, г. Анжеро-Судженск, улица Ломоносова, 2;
- 652500, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 30;
- 652600, г. Белово, улица Советская, 23;
- 653000, г. Прокопьевск, проспект Шахтеров, 27;
- 654000, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, 21;
- 654007, г. Новокузнецк, проспект Пионерский, 32;
- 654041, г. Новокузнецк, улица Циолковского, 29;
- 654080, г. Новокузнецк, улица Кирова, 97.
ИСТОЧНИК KP.RU