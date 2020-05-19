2020-05-19T14:21:57+03:00
Общество

В Белове назначен новый прокурор

Им стал старший советник юстиции Александр Царев
Мария КОЛОСОВА
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В Белове назначен новый прокурор. Фото: Прокуратура Кемеровской областиВ Белове назначен новый прокурор. Фото: Прокуратура Кемеровской области
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В Белове назначили нового прокурора - им стал старший советник юстиции Александр Царев. Приказ 15 мая подписал генеральный прокурор России.

Александр Цареву исполнилось 47 лет. Он окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1996 года работает в органах прокуратуры в должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Ленинска-Кузнецкого, заместителя прокурора Крапивинского района, старшего помощника прокурора, заместителя прокурора Ленинск-Кузнецкого района. С ноября 2011 года назначен прокурором Ленинск-Кузнецкого района.

- За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области и генеральным прокурором Российской Федерации (медалью «290 лет Прокуратуре России» и медалью Руденко), - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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