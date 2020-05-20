На берегу Томи кемеровчанин нашел гранату

20 Май 2020 2020-05-20T04:15:25+03:00

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Житель Кемерова обнаружил на берегу Томи гранату. Он не стал самовольно распоряжаться опасной находкой и сразу же вызвал полицейских и сотрудников Росгвардии.

Для 54-летнего кемеровчанина, который решил порыбачить, похожий на гранату предмет, лежащий в кустах, оказался полной неожиданностью. Правоохранители, которым мужчина сообщил о находке, по прибытию определили, что это граната РГД-5 без запала. Боеприпас был направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области.

-В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, по окончании которой кемеровчанину может быть выплачено вознаграждение, предусмотренное операцией «Оружие», - сообщили полицейские.

В полиции Кузбасса напоминают, что продолжается операция «Оружие». Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.

В регионе установлены единые расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы: гранатомет, пулемет или автомат оцениваются в 30 тысяч рублей, за пистолеты и револьверы можно получить 20 тысяч рублей, за иное нарезное оружие – 10 тысяч рублей, за гладкоствольное – семь тысяч рублей. Сданные обрез или оружие ограниченного поражения «стоят» три тысячи рублей, газовый пистолет, а также мины или гранаты – две тысячи рублей, за электродетонаторы, капсюль-детонаторы и взрыватели вознаграждение выплачивается из расчета 500 рублей за единицу, один патрон стоит пять рублей.

Обратите внимание, что о взрывчатке, минах или гранатах лучше сообщить в полицию по телефону и ни в коем случае не перевозить их самим.

ИСТОЧНИК KP.RU