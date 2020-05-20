В Междуреченске появится площадь с сухим фонтаном

20 Май 2020 2020-05-20T03:20:20+03:00

Ее откроют в августе этого года

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В Междуреченске в августе откроется площадь с сухим фонтаном. Она станет одним из подарков для жителей к 65-летию города.

Площадь будет называться «Праздничная». На ней появится первый в городе тротуарный фонтан без открытого бассейна – это когда прямо из мостовой выбиваются водяные струи. Место отдыха будет обустроено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

-Площадь в Западном районе Междуреченска изначально была пустырем, который образовался в процессе застройки жилого квартала в 1980-х годах. Зимой здесь строили снежные городки для детей, а летом эта территория чаще всего пустовала. Благодаря нацпроекту появилась возможность сделать ее всесезонным и современным местом для отдыха. Работы по благоустройству уже начались, отличительной чертой проекта станут пешеходные или, как их еще называют, сухие фонтаны с подземной чашей, — сообщили в пресс-службе города.

Площадь нового места отдыха составит свыше пяти тысяч квадратных метров. Кроме фонтана здесь проложат сеть пешеходных дорожек, установят лавочки, разобьют цветники. Также планируется установить сцену для проведения городских праздников. В вечернее время на фонтане будет включаться подсветка.

На благоустройство новой зоны отдыха в Междуреченске выделено 35,2 миллиона рублей, большая часть из которых - из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU