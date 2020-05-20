2020-05-20T06:43:05+03:00
Общество

Жительница Мысков сломала полицейскому палец, защищая 15-летнего сына

Мальчика изъяли из семьи
Ирина АВТУШКО
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Жительница Мысков сломала полицейскому палец, защищая 15-летнего сынаЖительница Мысков сломала полицейскому палец, защищая 15-летнего сынаФото: Олег ЗОЛОТО
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Противоречивый случай произошел в Мысках. Местная жительница, защищая сына, сломала полицейскому палец, хотя в остальное время матери было совсем не до благополучия ребенка.

45-летняя жительница Мысков предстанет перед судом за применение насилия к сотрудникам органов власти. В марте правоохранителям поступил сигнал, что в одной из местных семей, где воспитывался 15-летний школьник, не все благополучно. В частности, учителя ребенка сообщили, что школу он не посещает, а их самих мать в жилище не пускает.

- Сотрудники полиции осмотрели условия проживания ребенка и выявили, что в доме антисанитария, нет приготовленной еды, мать не занимается подростком в полной мере. В связи с этим инспектор ПДН приняла решение о том, что ребенка необходимо изъять из семьи, о чем было сообщено матери, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Мальчик однако уезжать от родительницы не захотел и попытался сбежать, но был остановлен инспектором ПДН. А сама мать подбежала к представителю власти и стала толкать ее, а также ударила рукой и ногой. Коллеги потерпевшей попытались успокоить женщину. В этот момент, схватив полицейского за палец, злоумышленница стала выворачивать его и сломала кости.

В итоге подростка поместили в социальный центр для несовершеннолетних. Семья поставлена на профилактический учет как неблагополучная. Сейчас уголовное дело в отношении матери школьника направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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