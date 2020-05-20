20 Май 2020 2020-05-20T06:46:56+03:00

Маршрут троллейбуса на время изменился в Кемерове Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На полторы недели кемеровчане лишились привычного троллейбусного маршрута. Эта мера - вынужденная, а связана она с ремонтными работами.

С шести часов утра 20 мая до 0.00 31 мая в Кемерове временно изменен троллейбусный маршрут. Это связано с проведением работ по ремонту ливневой канализации на проспекте Молодежном.

- Движение троллейбусного маршрута № 15: АО КЭТК - магазин «Чибис» - будет осуществляться до остановки «Троллейбусное депо» в прямом и обратном направлении, - сообщает пресс-служба УЕЗТУ.

Если у вас возникли вопросы относительно графика или маршрута троллейбусов, вы можете обратиться в справочно-информационную службу УЕЗТУ.

Сделать это можно по телефону: (384-2) 57-46-57 с 07.00 до 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU