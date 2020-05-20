Где заразились коронавирусом еще три жителя Междуреченска

20 Май 2020 2020-05-20T07:07:40+03:00

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Глава города Междуреченска рассказал, где и при каких обстоятельствах заразились коронавирусом еще три горожанина. В общей сложности два из четырех случая «завозные», правда, не издалека.

В Междуреченске выявили еще три случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – 68-летний мужчина. Он проходил лечение в сосудистом центре Новокузнецка. После выписки мужчина вернулся в города, а спустя несколько дней почувствовал себя плохо. Врачи взяли анализы, и тест подтвердил коронавирус. При этом инфекция дала осложнение в виде пневмонии.

Еще двое заболевших – женщина и ребенок-дошкольник. Они контактировали с матерью, о болезни которой стало известно 18 мая. Напомним, женщина ранее также проходила лечение в больнице Новокузнецка.

- Все заболевшие доставлены в Новокузнецк, где будут проходить лечение. Ведется работа по выявлению всех возможных контактов. В эту работу вовлечены силовые структуры, Роспотребнадзор, медики, а также руководители предприятий города, которые при первой же информации останавливают работу целых смен, - сообщил мэр Междуреченска Владимир Чернов. - Таким образом, число заболевших в Междуреченске выросло до четырех человек, еще трое ранее заразились в Краснобродском и проходили лечение вне города.

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ИСТОЧНИК KP.RU