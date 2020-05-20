На 23 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 20 мая
В Кузбассе вновь увеличилось число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро 20 мая в Кузбассе выявлено 23 новых случая заболевания.
По данным оперативного штаба, на утро 20 мая в регионе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 23 человек. Все они в настоящий момент изолированы и получают необходимое лечение.
В общей сложности в Кузбассе зафиксировано 365 случаев заболевания с середины марта. На сегодняшний день 235 заболевших получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. А вот 123 пациента уже прошли лечение, их тесты дали отрицательные результаты. Все они уже выздоровели и выписаны из больниц. О последних шести случаях выздоровления стало известно 20 мая.
Число летальных исходов у пациентов с коронавирусом не изменилось и по-прежнему составляет семь человек.
Кроме того, на домашней изоляции, в стационарах региона и в обсерваторах сейчас находятся 7323 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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