В 11 территориях Кузбасса обнаружили 23 новых заболевших коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T08:33:42+03:00

В одном из городов сразу восемь заболевших

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Специалисты оперативного штаба сообщили, в каких городах выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. На 20 мая таких заболевших - 23 человека.

Сразу в 11 территориях Кузбасса выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Новокузнецке: здесь тесты на опасную инфекцию оказались положительными сразу у восьми человек. Вторым по количеству новых случаев заражения стал город Осинники - здесь три новых заболевших.

По два новых случая заболевания COVID-19 медики зафиксировали в Белове, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе.

По одному заболевшему - в Кемерове, Юрге, Прокопьевском муниципальном округе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Кемеровском муниципальном округе.

Напомним, в общей сложности на утро 20 мая в Кузбассе 365 человек, заболевших коронавирусом. Из них 123 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. При этом о последних шести случаях стало известно 20 мая. Число летальных исходов не изменилось - семь человек. А вот людей, находящихся на изоляции, стало больше: 7323 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU