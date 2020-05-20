2020-05-20T08:56:11+03:00
Коронавирус Covid-19

У сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирус

Сейчас дошкольное учреждение на карантине
Екатерина РОМАНОВА
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У сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирусУ сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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Среди заболевших коронавирусом в Новокузнецке оказался человек, работающий в одном из городских детских садов.

О том, что один из детских садов Новокузнецка, расположенный в Куйбышевском районе, закрыт на карантин из-за коронавируса, сообщили горожане в соцсетях. Горожане отметили, что у работников детсада и его воспитанников уже взяли анализы на COVID-19.

- Действительно, среди заболевших новокузнечан есть один работник детского сада, - подтвердили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Сейчас заболевший сотрудник дошкольного учреждения госпитализирован, круг контактов устанавливается.

Напомним, в Новокузнецке на настоящий момент число заболевших достигло 149 человек. При этом в общей сложности в Кузбассе выявлено 365 случаев заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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