У сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирус

20 Май 2020 2020-05-20T08:56:11+03:00

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Среди заболевших коронавирусом в Новокузнецке оказался человек, работающий в одном из городских детских садов.

О том, что один из детских садов Новокузнецка, расположенный в Куйбышевском районе, закрыт на карантин из-за коронавируса, сообщили горожане в соцсетях. Горожане отметили, что у работников детсада и его воспитанников уже взяли анализы на COVID-19.

- Действительно, среди заболевших новокузнечан есть один работник детского сада, - подтвердили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Сейчас заболевший сотрудник дошкольного учреждения госпитализирован, круг контактов устанавливается.

Напомним, в Новокузнецке на настоящий момент число заболевших достигло 149 человек. При этом в общей сложности в Кузбассе выявлено 365 случаев заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU