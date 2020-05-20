У сотрудника новокузнецкого детсада обнаружили коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Новокузнецке оказался человек, работающий в одном из городских детских садов.
О том, что один из детских садов Новокузнецка, расположенный в Куйбышевском районе, закрыт на карантин из-за коронавируса, сообщили горожане в соцсетях. Горожане отметили, что у работников детсада и его воспитанников уже взяли анализы на COVID-19.
- Действительно, среди заболевших новокузнечан есть один работник детского сада, - подтвердили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Сейчас заболевший сотрудник дошкольного учреждения госпитализирован, круг контактов устанавливается.
Напомним, в Новокузнецке на настоящий момент число заболевших достигло 149 человек. При этом в общей сложности в Кузбассе выявлено 365 случаев заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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