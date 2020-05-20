Кемеровчанин избил на улице подростка из-за телефона

20 Май 2020 2020-05-20T09:34:17+03:00

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23-летний кемеровчанин напал на улице на подростка, избил его и отобрал телефон. Причем сделал он это по дороге в гости к своей бабушке.

Рано утром 14-летний кемеровчанин отправился в круглосуточный магазин за продуктами. Он находился около магазина, когда к нему подошел незнакомец и потребовал сотовый телефон. Подросток отказал, и тогда незнакомец неожиданно стал бить его. Потом злоумышленник забрал гаджет и скрылся. Подросток же обратился за помощью к стражам порядка.

Бойцы Росгвардии опросили как подростка, так и очевидцев случившегося. Те рассказали, как выглядел нападавшй, а также о том, что он отправился в сторону общежития. И действительно, там в одной из комнат находился агрессивный прохожий. Им оказался 23-летний горожанин, уже судимый за кражу и грабеж. Мужчина был пьян, а телефон лежал на столе. Злоумышленник признался, что совершил преступление по дороге в гости к бабушке.

- Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека правоохранителям. Похищенный телефон был возращен законному владельцу, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU