2020-05-20T13:09:15+03:00
Общество

Двое подростков сиганули с моста в технологический канал в Кузбассе

За проделки детей отвечать будут родители
Екатерина РОМАНОВА
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Двое подростков сиганули с моста в технологический канал в КузбассеДвое подростков сиганули с моста в технологический канал в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Двое школьников спрыгнули с моста в технологический канал, что в городе Белово. За экстремальные развлечения детей отвечать придется их родителям.

Двое юных беловчан - 11 и 15 лет - решили немного развлечься. Они отправились к технологическому каналу, забрались на металлическое ограждение автомобильного моста и сиганули вниз. К слову, купание в этом канале опасно для жизни и категорически запрещено, однако это не остановило подростков.

Экстремальное развлечение детей очевидцы сняли на видео и выложили в интернет - здесь-то его и обнаружили стражи порядка.

- Сотрудники полиции провели проверку и установили личности подростков. Ими оказались двое местных школьников в возрасте 11 и 15 лет. Не предупредив мам и пап, они отправились на экстремальное развлечение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За проделки отпрысков придется расплачиваться их родителям: в отношении пап и мам составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей, а самих подростков могут поставить на профилактический учет.

- Сотрудники полиции обращаются к кузбассовцам с просьбой провести беседы со своими детьми и разъяснить всю степень риска подобного времяпрепровождения, а также напоминают, что обо всех случаях, когда юные кузбассовцы подвергают свою жизнь опасности, следует сообщить в дежурную часть полиции или по телефону 02 (102 - с мобильного), - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - По каждому сигналу будет проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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