2020-05-20T13:52:38+03:00
Происшествия

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Кемерове

На перекрестке столкнулись УАЗ и иномарка
Екатерина РОМАНОВА
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ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Кемерове. ФОТО: vk.com, "инцидент Кемерово"ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Кемерове. ФОТО: vk.com, "инцидент Кемерово"
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Около полудня в среду, 20 мая, на одном из кемеровских перекрестков произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль УАЗ и иномарка.

Последствия ДТП очевидцы сфотографировали, а снимки выложили в одной из соцсетей города. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что служебный автомобиль врезался в иномарку. К счастью, все участники ДТП живы, а автомобили получили незначительные механические повреждения.

- Авария произошла около 12.30 на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической в Кемерове. Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля DFM АХ 7, двигаясь по улице Коммунистической, при проезде перекрестка не предоставил преимущества полицейскому автомобилю УАЗ, завершавшему маневр справа по ходу движения, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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